الدمام 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسقامت أمانة المنطقة الشرقية بتوزيع الورود وبطاقات التهنئة بالعيد على رجال الأمن في نقاط التفتيش الذين يقومون بواجب إنساني من أجل المحافظة على الأمن والأمان، إضافة إلى عمال النظافة.وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الأمانة التي أطلقتها اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك، "تهنئة العيد" تحت شعار (فرحتكم أمانة)، التي نفّذتها.من ناحية أخرى قامت إدارة الخدمات الاجتماعية بالأمانة بمعايدة الممرضين العاملين داخل المحاجر الصحية، وقدمت لهم الهدايا وبطاقات التهنئة التي تعبر عن الشكر والامتنان على تضحيتهم الإنسانية التي يقدمونها للوطن والإنسان بشكل عام.وشكرت أمانة المنطقة الشرقية جميع من يعمل في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد؛ لحماية الوطن والمجتمع كافة، داعيةً الله لهم بدوام الصحة والعافية وأن يكتب جهودهم في موازين أعمالهم .// انتهى //16:06ت م0088