بيروت 01 شوّال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 12 منها من المُقيمين الذين خالطوا وافدين، و5 من الوافدين، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1114 إصابة.وكشفت الوزارة في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان عن أنّه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 2410 أشخاص .وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، أما حالات الشفاء المخبري فارتفعت لتبلغ 688 حالة، في حين أن هناك 3 حالات في العناية المركزّة .// انتهى //16:10ت م0089