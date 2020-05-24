واغادوغو 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم جندي، في هجوم استهدف دورية عسكرية شرق بوركينا فاسو.وأفاد مصدر أمني أن وحدة دورية من قوات الدفاع والأمن في بوركينافاسو قد تعرّضت أمس لهجوم شنّه مسلحون على الطريق بين ماني وكوالا في غناغنا"، المقاطعة الواقعة شرق البلاد، أسفر عن مقتل جندي ومتطوّعين اثنين في كتائب الدفاع .وأكّد مصدر عسكري رفيع المستوى وقوع الهجوم، مشيراً إلى مقتل اثنين من المهاجمين خلال تصدّي الوحدة العسكرية لهم.//انتهى //16:49ت م0092