عرعر 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مركز عمليات الدوريات الأمنية المعني بالمراقبة أثناء منع التجول، وهنأهم سموه بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان وأن يحفظها من كل مكروه.واستمع سموه خلال الجولة لشرح مفصل من مدير دوريات الأمن بالمنطقة العقيد موسى البلوي، عن أهم المهام التي يتولاها المركز وتشمل استقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة وتحليل البلاغات، والتعامل معها وفقاً للإجراءات المتبعة من خلال أجهزة حديثة تعمل على استقبال البلاغات وفرزها بسرعة عالية وتوفير الخدمة في وقت قياسي للمساهمة في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس "كورونا".وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية الذين تقدموا الصفوف مع إخوانهم رجال الصحة وبقية موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس "كورونا"، مبيناً أن مثابرتهم وتعاملهم الإنساني الراقي ذو أثر كبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.ودعا سموه المواطنين لتحمل مسؤولياتهم الفردية تجاه أنفسهم وتجاه مجتمعهم وذلك من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية الفردية وفق إرشادات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالعدوى.وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.// انتهى //17:47ت م0094