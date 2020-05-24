عرعر 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.وهنأهم بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والإيمان وأن يحفظها من كل مكروه.وأشاد سموه بما يبذله منسوبو الجهات الصحية بجميع أنحاء المملكة بقيادة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومثمناً ما قام به منسوبو صحة الشمالية من جهود لمنع العدوى ومعالجة المصابين وتتبع وعزل المخالطين وتوعية المواطنين والمقيمين، مبيناً أن هذه الجهود التي بذلوها ولا زالوا حتى في العطل الرسمية والأعياد والمناسبات هي محل شكر وتقدير ونابعة من حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه، سائلاً الله للجميع السلامة، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.وقال سموه: "لقد تجلت قيم العمل الأخلاقية من جد واجتهاد وإتقان وصبر ومثابرة وتعاون وتضحية في العاملين في القطاع الصحي الذي شكلوا الخط الأول في مواجهة جائحة "كورونا"، داعيًا الجميع لمواصلة العمل بهذه الروح الوطنية التي تعبر عن الشخصية السعودية المعطاءة في أبهى صورها.‏ ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما خصصته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من ميزانيات بعشرات المليارات وما اتخذته من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك، حاثاً على ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية.// انتهى //17:48ت م0095