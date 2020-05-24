القدس المحتلة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واساعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم على المصلين الفلسطينيين أثناء تأديتهم صلاة عيد الفطر عند باب الأسباط " أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك "، نتج عنه إصابة عدد منهم برضوض، بينهم كبار في السن.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال استخدمت خلال الاعتداء الهراوات، كما قام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق.// انتهى //18:14ت م0097