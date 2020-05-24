جيزان 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستواصل أمانة منطقة جازان جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال التدابير الوقائية التي تقوم بها ومنها جولات التعقيم الميدانية التي يتم من خلالها رش شوارع الأحياء والشوارع والطرق الرئيسية والميادين والمواقع العامة والمراكز التجارية والأسواق والمنشآت الحكومية بمدينة جيزان بالمعقمات والمطهرات من خلال معدات وآليات متطورة ترافقها الفرق الميدانية للنظافة.وتأتي هذه الجهود ضمن الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لمكافحة هذه الجائحة.وأفاد أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في المجتمع.// انتهى //18:18ت م0098