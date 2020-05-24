الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرفع صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الوطن الغالي وقيادته الرشيدة وشعبها الكريم أعواماً عديدة باليمن والمسرات وأن يحفظ على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها وأن يرفع البلاء والوباء عنها وعن الناس أجمعين إنه سميع مجيب.// انتهى //18:21ت م0100