جدة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسعاش المواطنون والمقيمون بمحافظة جدة أجواء وأفراح عيد الفطر المبارك ، مستقبلين التهاني والتبريكات، وقاموا بتهيئة منازلهم بالزينة والتجهيزات اللازمة التي تعبر عن هذه المناسبة الغالية وسط تطبيق الاحترازات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالبقاء في المنازل وعدم تشكيل التجمعات العائلية المخالفة التي قد تسهم في ارتفاع حالات انتشار فيروس كورونا -لا قدر الله- .ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اللحظات الجميلة التي يتعايش معها الجميع مع إطلالة عيد الفطر المبارك، والجو العائلي الذي تكسوه الفرحة وتملؤه السعادة ، حيث تستشعر جميع شرائح المجتمع هذه الأيام التي تتجدد كل عام ، حيث يسعد الصغار باستقبال "العيدية" من ذويهم مع تقديم حلاوة العيد متعددة الأصناف ابتهاجاً بهذه المناسبة.كما جسّد المواطنون والمقيمون التزامهم ببقائهم في المنازل امتثالاً لأمر منع التجول الكامل وانطلاقاً من واجب المسؤولية المجتمعية، والتزامهم بكل وعي بالتباعد الاجتماعي ، والاعتماد على تبادل تهاني العيد مع عوائلهم وذويهم بالتواصل عن بُعد عبر المراسلات والاتصالات الهاتفية.في حين كثفت الجهات الأمنية بالمحافظة وجودها في الشوارع والميادين الرئيسة ، تطبيقاً لمنع التجول الكامل، وحث المواطنين خلال هذه المدة على عدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا".وتواصل القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة ، وسط الالتزام بالتعليمات الصحية حفاظاً على سلامة المستهلكين ، وتقديم الخدمات لهم وهم في منازلهم لما تقتضيه هذه المرحلة التي تتطلب تعاون الجميع حفاظاً على سلامة الجميع وصحتهم.// انتهى //18:25ت م0101