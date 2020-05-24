دكار 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأعلنت السنغال اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 3047 حالة إصابة، من بينهم 40 حالة حرجة.وأفادت أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 1456 شخصًا، بعد الإعلان عن تعافي 40 حالة اليوم ، حيث يمثل هذا العدد تقريبًا نصف المصابين في البلاد.وقد ارتفعت حصيلة الوفيات في السنغال جراء الإصابة بهذا الوباء إلى 34 شخصًا، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة أمس.// انتهى //18:44ت م0103