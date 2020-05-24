جدة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستابعت الجهات الأمنية بمحافظة جدة جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل في أول أيام عيد الفطر المبارك, وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية الرامية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد–19" مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا لضرورة بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق " توكلنا ".وظهرت أحياء وشوارع وميادين محافظة جدة خالية من حركة السيارات والمارة , الأمر الذي يدل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تكفل –إن شاء الله- تحقيق السلامة العامة.// انتهى //18:45ت م0104