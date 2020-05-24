تونس 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأكدت تونس اليوم أهمّية تضافر الجهود وتعزيز التضامن الأفريقي من أجل رفع التحديات الراهنة، ومن بينها مواجهة جائحة " كوفيد - 19" والحدّ من تداعياتها على بلدان القارّة وشعوبها.وجدّدت تونس -في بيان صادر عن وزارة خارجيتها بمناسبة يوم أفريقيا الذي يصادف يوم 25 مايو من كل عام- حرصها في هذا الظرف الدقيق لكونها ممثّلاً لأفريقيا في مجلس الأمن للدفاع عن قضايا القارّة، وثبات مواقفها الرامية إلى الإسهام في حفظ وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وبناء الثقة والحوار والتضامن والتعاون بين جميع الدول الأعضاء.وقال البيان : إن تونس عاقدة العزم على المضيّ قدما من أجل مزيد من دفع الاندماج الأفريقي، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة لشعوب القارّة، بما يستجيب لتطلعاتهم وطموحاتهم وفقًا للأهداف الطموحة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 للتنمية .// انتهى //19:09ت م0107