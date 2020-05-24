إسلام آبا 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 54620 حالة، توفت منها 1138 حالة، وتماثلت 17198 حالة للشفاء، وتخضع 36270 حالة للحجر الصحي.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن حالات المصابين بالفيروس في باكستان يوجد منها 22491 حالة في إقليم السند، و18730 حالة في إقليم البنجاب، و7685 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3306 حالات في إقليم بلوشستان، و 1562 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و619 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و197 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //19:10ت م0108