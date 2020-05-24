محايل 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة المجاردة اليوم مبادرة بعنوان "عيدكم مبارك".وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة عبدالله بن علي الشهري أن هذه المبادرة تهدف لمعايدة رجال الأمن والممارسين الصحيين المرابطين في الميدان, مفيداً أن ذلك يأتي إيمانا من اللجنة بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن والممارسين الصحيين لخدمة المجتمع الذين بذلوا جهودآ كبيره خلال عملهم في الميدان منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.// انتهى //19:15ت م0110