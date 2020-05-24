نجران 01 شوال 1441هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسشهدت منطقة نجران مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك التزام تام من قبل الموطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل، وذلك استشعاراً منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والوعي المجتمعي لديهم، والتعاون مع الجهات المختصة، بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بما يسهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.ورصدت "واس" خلو الطرقات من المارة والسيارات، وسط متابعة مكثفة وجهود حثيثة من قبل الجهات الأمنية، من خلال تواجدها في الشوارع الرئيسة والميادين العامة وداخل الأحياء لتطبيق أمر منع التجول الكامل، فيما تقوم الجهات المسثناة بأداء مهامها بكل يسر وسهولة.// انتهى //19:17ت م0111