رفحاء 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستواصل نقاط الفرز والفحص الصحي بشعبة نصاب البوابة الشرقية لمنطقة الحدود الشمالية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، أعمالها في العيد من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين للمنطقة من جهة الشرق عبر طريق الشمال الدولي.ويقوم الفريق الطبي بفحص العلامات الحيوية للركاب للتأكد من صحتهم وتطبيقهم إجراءات السلامة الصحية، بالإضافة لتقديم التعليمات الوقائية والإرشادية الخاصة بسلامتهم وسلامة الجميع والحد من انتشار هذه الجائحة، بالاضافة لعملية التعقيم لجميع المركبات المارة بها.وتأتي هذه الإجراءات بجهود وتكاتف القطاعات المعنية كافة.// انتهى //19:46ت م0113