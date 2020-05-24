المدينة المنورة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسقام مدير شرطة منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الأمنية اللواء مظلي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، بجولة ميدانية بعد صلاة العيد على الجهات الأمنية والقوات المساندة لها في الميدان لتقديم التهاني لهم ومشاركتهم فرحتهم بعيد الفطر المبارك, كما نقل لهم شكر معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي على ما يبذلونه من جهد في تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - القاضي بمنع التجول وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا".كما أشاد اللواء المشحن بدور المواطن والمقيم لامتثالهم بأمر المنع والالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن ذلك يدل على الوعي واستشعارهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم.// انتهى //20:00ت م0116