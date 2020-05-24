عام / مدير شرطة منطقة تبوك يعايد الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول
الأحد 1441/10/1 هـ الموافق 2020/05/24 م واس
تبوك 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس
قام مدير شرطة منطقة تبوك اللواء ابراهيم بن سليمان الزبن، اليوم بمعايدة ميدانية لمنسوبي الجهات الأمنية المختلفة المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول بمدينة تبوك حيث شاركهم فرحة العيد وبادلهم التهاني بهذه المناسبة.
ووجه لهم الشكر على جهودهم المبذولة لتطبيق الاحترازات اللازمة من خلال تطبيق ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول.
وحثهم اللواء الزبن على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
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20:00ت م
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