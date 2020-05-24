أبها ١ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٠م واسعايدت مديرية السجون بمنطقة عسير نزلاءها ، بإشراف مدير سجون المنطقة العميد سعد بن سعيد آل مريط ، وعدد من منسوبي السجون بالمنطقة في إطار الاهتمام المستمر برعاية النزلاء وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم في مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة.وأشار آل مريط إلى توزيع المعايدة والهدايا والحلوى على النزلاء وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك - وتلمس احتياجاتهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الاحترازية وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن مديرية سجون المنطقة تحرص على مشاركة النزلاء جميع مناسباتهم وأفراحهم، التي تُعد وجهاً من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية ، وتوليها اهتماماً بالغاً، إيمانًا بأثر تلك البرامج في تعزيز الروابط الاجتماعية بين النزلاء والمجتمع الخارجي بما يعود عليهم بالنفع.// انتهى //20:45ت م0118