جدة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وزّعت إمارة المنطقة اليوم أكثر من 30 ألف هدية معايدة من سموه لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين ميدانياً في مختلف محافظات المنطقة.وتحمل هدية سمو أمير منطقة مكة المكرمة التي وزعت في أول أيام عيد الفطر المبارك، رسالة تقدير وعرفان من سموه للأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن ومنسوبي الكادر الصحي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومايسطّرونه من تضحيات للحفاظ على الأمن وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، خصوصاً وأنهم يقضون أيام العيد بعيدا عن أسرهم ليؤدوا رسالتهم الإنسانية النبيلة.وتأتي هذه الخطوة امتداداً للأعمال الإنسانية التي وجهّ بها سموه بتنفيذها في محافظات المنطقة منذ بدء انتشار الفيروس، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية ومنها قرار منع التجوّل، فكانت أولى المبادرات حملة "براً بمكة" التي أسهمت في مدّ يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال اليومية المتأثرة جراء قرار منع التجوّل، وفي هذا الصدد قدّمت الحملة السلال الغذائية والصحية والدعم المادي لأكثر من 500 ألف مستفيد في مختلف محافظات المنطقة.إضافة إلى إطلاق برنامج "إفطار مليون صائم " الذي قدّم أكثر من 5 ملايين وجبة إفطار شهر رمضان للمتأثرين وسكان الأحياء المغلقة كُلياً، كما وافق سموه على إطلاق برنامج " هديتكم " التي قدّمت هدايا العيد لأهالي محافظات المنطقة وإيصالها إلى منازلهم.// انتهى //21:00ت م0119