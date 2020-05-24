الجزائر 01 شوال 1441 هجري الموافق 24 مايو 2020 م واسأعلن الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بوزارة الصحة الجزائرية الدكتور جمال فورار اليوم تسجيل 193 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي إلى 8306 حالة مؤكدة.وقال فورار في بيان : "إنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات الى 600 حالة" موضحاً أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 4578 من بينها 152 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //21:01ت م0121