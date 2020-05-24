عام / القطاعات الأمنية بالقصيم تبذل جهودا كبيرة وسط التزام المواطنين مع أول أيام عيد الفطر
الأحد 1441/10/1 هـ الموافق 2020/05/24 م واس
بريدة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس
تقدم القطاعات الأمنية بمنطقة القصيم مع أول أيام عيد الفطر المبارك جهوداً مثالية لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي بدء أمس ويستمر حتى الأربعاء القادم ، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) .
حيث رصدت عدسة "واس" أول أيام عيد الفطر المبارك خلال جولتها الميدانية جهود الجهات الأمنية بمنطقة القصيم في تطبيق أمر منع التجول الكامل .
كما وثقت "واس" الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل، حيث ظهرت أحياء وشوارع وميادين منطقة القصيم خالية من حركة السيارات والمارة ، الذي يعكس استشعار المسؤولية من المواطن والمقيم لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي حددتها القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الجميع.
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21:38ت م
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