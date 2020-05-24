تبوك 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسشارك فريق نبض الحياة التطوعي بمنطقة تبوك ، أحد الفرق التطوعية بالدفاع المدني في المنطقة اليوم ، العاملين في الميدان من الفرق الأمنية والصحية ، فرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك ، من خلال توزيع الورود وبطاقات التهنئة على رجال الأمن والعاملين في القطاعات الصحية من الكادرين الطبي والإداري ، الذين يواصلون العمل الاحترازي والوقائي لحماية المجتمع من خطر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .وأوضح رئيس مجلس إدارة الفريق المهندس عبد الرحمن بن نوح، أن هذه التهنئة جاءت كجزء من عمل الفريق الذي سخر كل ما يملكه من معارف ومهارات في رفد جهود الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة خلال الأزمة الحالية لجائحة كورونا ، بدافع ديني وإنساني واكتساب وتعزيز الخبرة في إدارة مثل هذه الأزمات ، مؤكداً أن بذل الوقت والجهد وفق ذلك له الأثر الفاعل على المؤسسة والمتطوع فالهدف الأخير هو الوقوف عرفاناً لكل مايبذل من أجل الإنسان في هذا الوطن الشامخ .// انتهى //21:47ت م0127