المدينة المنورة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس ءشهدت محافظة المهد مع أول أيام عيد الفطر المبارك التزاماً كاملاً من المواطنين والمقيمين في المحافظة لمنع التجول الكامل وخلو الميادين والطرقات من المشاة والسيارات عدا الجهات المستثناة.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية وجود القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول الكامل ، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية الوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في قمة أولياتها واهتماماتها.// انتهى //21:54ت م0128