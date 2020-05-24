بغداد 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 197 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى والديوانية وميسان وبابل وذي قار وصلاح الدين ليرتفع عدد الإصابات إلى 4469 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة في بغداد وواسط مما رفع عدد حالات الوفاة إلى 160 حالة فيما سجلت 153 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2738 حالة.// انتهى //22:50ت م0137