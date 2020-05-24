جيزان ٠١ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٠ م واسقامت شرطة منطقة جازان بتوزيع الورود وبطاقات التهنئة بالعيد على رجال الأمن في نقاط التفتيش من مختلف القطاعات التابعة لها بالمنطقة الذين يقومون بواجب إنساني من أجل المحافظة على أمن وأمان وسلامة الوطن والمواطن.وأكد مدير عام شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري خلال الجولة الميدانية التي قام بها على العديد من نقاط التفتيش بمدينة جيزان اليوم ، حرص ومتابعة كافة منسوبي القطاعات الأمنية بجازان لتطبيق قرار منع التجول الكلي خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، والتي تأتي امتداداً للجهود المتواصلة التي يبذلها منسوبو مختلف الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة ، لتنفيذ أمر منع التجول بالمنطقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.ونوه اللواء الزهيري بما تجده شرطة المنطقة من اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و متابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لجميع الأعمال والجهود التي تبذلها لخدمة أهالي المنطقة والمقيمين بها ، رجياٌ العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.// انتهى //22:56ت م0138