عرعر 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأطلقت مديرية السجون بمنطقة الحدود الشمالية في أول أيام عيد الفطر مبادرة بعنوان "همتنا سبيل وقايتنا "، بتوزيع الحلوى على رجال الأمن بالميدان ورجال الصحة والعاملين بأمانة المنطقه، وذلك تقديراً للدور الذي يقومون به لحفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.وأوضح مدير سجون منطقة الحدود الشمالية العميد جاسر العتيبي أن هذه المبادرة تجسد الشكر والتقدير للعاملين في الميدان على مايبذلونه من جهود كبيرة، سائلين الله أن يديم علينا الصحة والأمن والأمان .// انتهى //22:56ت م0139