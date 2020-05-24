عام / سجون الحدود الشمالية تطلق مبادرة "همتنا سبيل وقايتنا" لرجال الأمن والصحة في أول أيام عيد الفطر
الأحد 1441/10/1 هـ الموافق 2020/05/24 م واس
عرعر 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس
أطلقت مديرية السجون بمنطقة الحدود الشمالية في أول أيام عيد الفطر مبادرة بعنوان "همتنا سبيل وقايتنا "، بتوزيع الحلوى على رجال الأمن بالميدان ورجال الصحة والعاملين بأمانة المنطقه، وذلك تقديراً للدور الذي يقومون به لحفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأوضح مدير سجون منطقة الحدود الشمالية العميد جاسر العتيبي أن هذه المبادرة تجسد الشكر والتقدير للعاملين في الميدان على مايبذلونه من جهود كبيرة، سائلين الله أن يديم علينا الصحة والأمن والأمان .
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