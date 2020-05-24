الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسنشرت الصحة مقطع فيديو توعوي عبر منصتها التوعوية# عش بصحة LiveWellMOH@ قدّمت من خلاله عديداً من النصائح لاستثمار فترة البقاء في المنازل خلال أيام العيد، وذلك باتباع نمط غذائي متوازن وتهيئة المعدة بشكل تدريجي عبر البدء بكميات قليلة وتجنب الأطعمة الدسمة، مع أهمية ممارسة الرياضة لجميع أفراد الأسرة.وأكدت الصحة عبر رسائلها التوعوية للعيد على عدم الإفراط في تناول الشوكولاتة وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية والسكريات والدهون والتي تؤدي إلى اضطرابات هضمية وزيادة الوزن.تأتي هذه الأنشطة استكمالاً للحملة التوعوية التي أطلقتها الصحة في رمضان بالتعاون مع سابك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية.ويمكن مشاهدة المقطع عبر الرابط التالي: https://twitter.com/livewellmoh/status/1264240209912266758?s=21.// انتهى //22:57ت م0140