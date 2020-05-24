واشنطن 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن تسجيل 26,229 إصابة مؤكدة و 1,047 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,622,114 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 97,049 حالات وفاة.// انتهى //23:06ت م0141