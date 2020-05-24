نواكشوط 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020م واسبحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في اتصال هاتفي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزتها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتوسيعها، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم ، أنه جرى خلال المحادثات أيضًا مناقشة تطورات فيروس كورونا المستجد، وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل التي ينبغي القيام بها للحيلولة دون انتشار هذه الجائحة، إلى جانب تطرقهما إلى كيفية تخفيف آثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية على مستوى البلدين والعالم.// انتهى //23:09ت م0143