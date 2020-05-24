الوجه 01 شوال 1441هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في محافظة الوجه في أول أيام عيد الفطر المبارك جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي بدء أمس ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم, للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، الجهود المبذولة لرجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل ومخارج المحافظة، كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول .// انتهى //23:14ت م0144