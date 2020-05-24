ظهران الجنوب01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسعايد محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم منسوبي الجهات الأمنية المختلفة المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول بمدينة ظهران الجنوب، وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك.ووجه لهم الشكر على جهودهم المبذولة لتطبيق الاحترازات اللازمة من خلال تطبيق ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول، حاثهم على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.// انتهى//23:14ت م0145