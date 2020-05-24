رفحاء 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واساستخدمت بلدية الشريم بمنطقة الحدود الشمالية 36.000 لتر"مخفف"من المطهرات والمعقمات لتعقيم العديد من المواقع في عدد من الأماكن المختلفة، وذلك في إطار النظافة والإصحاح البيئي الذي كان له دور مهم في استكمال سلسلة تطبيق الاشتراطات الصحية خلال الفترة الماضية،ونفذت 60 جولة رقابية خلال شهر على العديد من المواقع، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء والحرص على تطبيق الأنظمة و الاشتراطات الصحية من أجل بيئة آمنة للباعة والمتسوقين ،كما رفعت 240 متراً مكعباً من النفايات والمخلفات الصلبة لمعالجة التشوه البصري .// انتهى //23:14ت م0146