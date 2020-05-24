الوجه 01 شوال 1441ه الموافق 24 مايو 2020 م واساستعرضت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الوجه إنجازاتها خلال شهر رمضان الحالي, حيث بلغ عدد المستفيدين من برامجها أكثر من (4500) مستفيد.وأبان رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالجليل بكر الفقيه أن الجمعية قدمت خلال شهر رمضان مبادرات إنسانية وتوعوية, شملت توزيع السلال الغذائية وبث المحاضرات اليومية الرقمية، والمسابقات الإلكترونية, وتوزيع مصاحف وكتب دينية مترجمة، و توزيع أكثر من 1000 سلة غذائية وتوفير 539 كرتونا من التمر ، وبث أكثر من 26 دورة علمية و130 كلمة توعوية ودوروس رمضانية بثلاث لغات وتوزيع أكثر من 1000 مصحف وكتاب ديني .//انتهى//23:14ت م0147