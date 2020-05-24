رفحاء 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستواصل بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية بالعيد، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، ضمن حملة غذاؤكم أمانة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية للحفاظ على مستويات الصحة العامة.// انتهى //23:15ت م0148