محايل 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسشرعت بلدية محافظة بارق في تنفيذ خطة أعمالها الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .وكثفت إدارة الخدمات بالبلدية مساء اليوم أعمال التعقيم والإصحاح البيئي والرش داخل المجمعات التجارية وأمام المحلات، بالإضافة إلى تعقيم حاويات النفايات وستتواصل أعمال التعقيم والإصحاح البيئي المكثفة خلال الأيام القادمة في المحافظة والمراكز التابعة .واوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن البلدية كلفت أصحاب مراكز النفع العام والمراكز التجارية بتطهير الأسطح والأرضيات وتجديد علامات المسارات التي تلزم بالتباعد بين المتسوقين واستغلال فترة منع التجول الكامل في إعادة تطبيق جميع التدابير المتخذة للوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد .وأشار إلى أن البلدية اطلقت مبادرة المساند البلدي التي تستمر لـ 60 يوما بمشاركة عدد من المتطوعين من فريق نشامى عسير ، بهدف المبادرة إلى مساندة مراقبي البلدية بالتطوع في أعمال المتابعة والإشراف على الإجراءات الوقائية من الفيروس .// انتهى //23:20ت م0149