جيزان 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " من خلال جولة ميدانية لمصوريها اليوم التزام المواطنين والمقيمين بمنطقة جازان بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتضمنة منع التجول الكلي في أيام عيد الفطر المبارك ، ومدى الوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تحقيقاً للسلامة العامة.وتواصل مختلف القطاعات الأمنية بالمنطة تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج مدينة جيزان وجميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة ضمن الإجراءات الاحترازية باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين.// انتهى //23:21ت م0150