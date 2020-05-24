الدمام 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرفع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير باسمه ونيابة عن منسوبي أمانة المنطقة خالص التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.ونوه معاليه بالجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في معالجة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها ووحدتها، وأن يقيها كل سوء ومكروه، وأن يعم الخير والسلام أرجاء بلاد المسلمين والعالم، وأن يعيد هذا العيد المبارك على بلادنا قيادةً وشعبًا وسائر بلاد المسلمين باليمن والخير والبركات.// انتهى//.23:35ت م0151