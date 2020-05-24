بوريسوف 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستوج فريق باتي بوريسوف بلقب كأس بيلاروسيا لكرة القدم للمرة الرابعة بعدما تغلب على دينامو بريست 1 / صفر اليوم في المباراة النهائية، التي أقيمت بحضور جماهير، وشهدت مخالفات للقواعد من جانبهم .وحسم باتي بوريسوف المباراة ولقب الكأس بهدف وحيد سجله المدافع ساشار وولكو.ورغم أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) التي أوقفت المنافسات الرياضية في مختلف أنحاء العالم لفترة طويلة، قبل أن يبدأ مؤخراً استئناف بعض المسابقات بدون حضور جماهير، أقيمت المباراة hلنهائية لكأس بيلاروس اليوم بحضور آلاف المشجعين.وقام اتحاد الكرة في بيلاروس ببيع 5761 تذكرة للمشجعين، وهو جزء من السعة الاستيعابية للمدرجات، حيث تقرر توزيع المشجعين في المدرجات بحيث تفصل بين كل مشجع وآخر مسافة، للحد من انتشار العدوى.لكن العديد من المشجعين تجاهلوا الإجراءات وترقيم المقاعد وجلسوا في مجموعات، ولم يرتد غالبية المشجعين الكمامات.// انتهى //23:41ت م0154