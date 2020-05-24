روما 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأكد وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا أن بطولة الدوري المحلي يمكن استئنافها "في 13 أو 20 يونيو القادم"، مشيراً إلى أن هناك إمكانية لعرض المباريات مجانا على شاشات التلفاز.وقام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتسليم البروتوكول الطبي للمباريات، بعد أيام فقط من الاتفاق على إجراء التدريبات الجماعية للفرق، فيما سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن البطولة يوم الخميس المقبل.وقال سبادافورا في تصريحات لمحطة إيطالية: "نبحث في موعدين محتملين لبدء مباريات الدوري الإيطالي، في 13 أو 20 يونيو القادم".وأضاف سبادافورا: "وصل بروتوكول استئناف الموسم وهو يشبه إلى حد كبير البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه للتدريب، وسنتخذ يوم الخميس القادم القرار بشأن استئناف الدوري الإيطالي وموعد عودة النشاط".// انتهى //23:41ت م0155