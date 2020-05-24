الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسبدأ السماح للأندية الرياضية المحترفة بمعاودة تدريباتها في مقراتها الرسمية في نيويورك، كما أعلن حاكم الولاية أندرو كومو اليوم .وقال كومو خلال مؤتمر صحافي: "ابتداء من اليوم جميع أندية الدوريات المحترفة في نيويورك تستطيع البدء بالتجمع من أجل معاودة التدريبات".وأضاف: "أعتقد بأن مختلف الرياضات تستطيع العودة من دون تواجد للجمهور داخل الملاعب".وتضم الولاية ناديي نيويورك نيكس وبروكلين نتس في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين، وثلاثة أندية في دوري الهوكي (نيويورك رينجرز، نيويورك إيسلاندرز وبافالو سايبرز)، وناديين في دوري البيسبول (نيويورك يانكيز ونيويورك ميتس)، بالإضافة إلى آخر في كرة القدم الأمريكية.// انتهى //23:52ت م0156