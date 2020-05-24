الدمام 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسعايد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رئيس مركز القيادة والتحكم بصحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي اليوم منسوبي المديرية والمختبر الإقليمي بصحة الشرقية بحلول عيد الفطر المبارك.وقدم الدكتور العريفي التحية والتقدير لجميع منسوبي وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وفريق عمله وجميع الكوادر بالوزارة الذين يعملون ليلاً ونهاراً بلا كلل ولا ملل والذين يقفون ضد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وأكدوا أنهم قادرون على مواجهتها بكل عزم وهمة وقد سطروا أعظم الملاحم في سبيل صحة المواطن والمقيم.// انتهى//23:54ت م0157