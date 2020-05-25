بغداد 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأجهزة الأمنية في العراق بتشديد إجراءات الحظرالشامل في إطارالإجراءات الوقائية المتخذة لمنع تفشي وباء كورونا.جاء ذلك في بيان مقتضب صادرعن مكتب الكاظمي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم, مشيرة إلى أن التوجيه تزامن مع زيارة تفقدية قام بها رئيس الوزراء اليوم إلى عدد من المستشفيات في بغداد ، للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدّمة وإجراءات مواجهة جائحة فيروس كورونا.// انتهى //00:00ت م0158