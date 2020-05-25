جدة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسواصلت أمانة محافظة جدة تكثيف جهودها الرقابية في أول أيام عيد الفطر المبارك على محلات المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء.وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة قامت بجولات رقابية ميدانية اسفرت عن إغلاق 15 مطعماً لمخالفات، منها: عدم وجود رخصة وكذلك الذبح داخل المطعم وتدني مستوى النظافة وعدم وجود كروت صحية للعاملين وتراكم النفايات، إضافة لمصادرة 50 رأس غنم والتحفظ عليها .وأفاد المهندس الزهراني أن الأمانة قامت بإغلاق المحلات المخالفة لتصحيح وضعها واستكمال الإجراءات النظامية حيالها، وإشعار محلات أخرى بالمخالفات، مؤكداً حرص أمانة جدة على تقديم خدماتها لسكان المحافظة بالرقابة على المحلات التجارية حفاظا على صحتهم وسلامتهم .// انتهى //00:03ت م0159