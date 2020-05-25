القاهرة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأدان الأزهر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة بيداوة شمالي غرب العاصمة الصومالية مقديشو مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.وأكد الأزهر في بيان اليوم أن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين وتروع الآمنين تدل على تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، وتتنافى مع تعاليم كل الشرائع الدينية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على عصابات الإرهاب، لينعم العالم بالسلام والأمان.وعبر الأزهر عن خالص العزاء إلى الصومال قيادة وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.//انتهى//00:06ت م0160