رفحاء 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسنفذت بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية جولات تفتيشية ورقابية على عدد من المنشآت الغذائية بالعيد، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية .وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ،وللحفاظ على مستويات الصحة العامة.00:22ت م0161