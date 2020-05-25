ولنجتون 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسقال مرصد الزلازل في نيوزيلندا (جيونت) إن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع قرب مدينة ولنجتون العاصمة.وأضاف أن الزلزال كان على عمق 46 كيلومترا ووقع على بعد 25 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين.وقال مسؤولو الطوارئ إنه لا توجد تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار.وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادي تُعرف باسم "حزام النار" وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.// انتهى //00:27ت م0163