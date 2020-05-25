الدمام 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأقامت سجون المنطقة الشرقية اليوم حفل معايدة لنزلائها في جميع الإدارات والمحافظات التابعة لها بمناسبة عيد الفطر المبارك بمتابعة من مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله علي النفجان مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية .ويأتي ذلك بناءً على توجيهات مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري الذي وجه بنقل معايدته للنزلاء وتلمس احتياجاتهم ومشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم ، مؤكداً أن إقامة هذه المناسبة يأتي تحقيقاً لسياسة المديرية العامة للسجون والهادفة لمشاركة النزلاء في مناسباتهم الاجتماعية والدينية ، داعياً الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا وأن يعيد هذه المناسبة علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة في ظل حكومتنا الرشيدة .// انتهى //00:47ت م0165