تبوك ١ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٠م واستفقد محافظ البدع إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسة اليوم عدداً من نقاط الضبط الأمني المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسة بالمحافظة, الذين يقومون بواجبهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 , وهنأهم بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان وأن يحفظها من كل مكروه.كما نقل المحافظ لمنسوبي مختلف القطاعات الأمنية في الميدان تحيات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمناسبة عيد الفطر المبارك, مثمناً الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية وحرصهم على أمن وسلامة وصحة المجتمع بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية المشاركة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من القيادة الرشيدة _ أيدها الله _ التي تجسد حرصها على سلامة المواطن والمقيم .// انتهى //00:47ت م0166