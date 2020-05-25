تبوك 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرصدت وكاله الأنباء السعوديه "واس" في أول أيام العيد عيد الفطر المبارك، مواصلة الجهات الرقابية بالإدارات الخدمية في منطقه تبوك مهامها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من توافر منتجاتها والوقوف على سير عملية سلسلة الإمدادات والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك وأنظمة صحة البيئة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بالإضافة إلى ما اتخذته تلك المنشآت من إجراءات وقائية لحماية المواطنين والمقيمين من خطر فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.وعملت على مراقبة سائقي إيصال الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، مؤكدةً حرصها على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم، من خلال تعاون الجهات المعنية والحفاظ على سلامة الجميع .// انتهى //00:48ت م0167